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Хмельничанин інсценував шлюб для виїзду за кордон

08:12, 12 грудня 2024
Прикордонники викрили інсценований шлюб для незаконного виїзду до Польщі.
Хмельничанин інсценував шлюб для виїзду за кордон
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Прикордонники на кордоні з Польщею виявили чергову спробу шахрайства. 24-річний хмельничанин та його 26-річна дружина, яка має II групу інвалідності, інсценували шлюб, сподіваючись використовувати його для незаконного виїзду за кордон. Пара заявила, що їде до батька чоловіка в Польщу, однак під час перевірки їхні версії знайомства та спільного життя значно розходились.

Прикордонники повідомили про інцидент до Національної поліції, де розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення.

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Польща прикордонники

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