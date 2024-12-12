Ціни на каву бʼють історичні рекорди — що чекати далі

Від початку року ціни на арабіку в світі зросли на 80%.

У світі спостерігається стрімке зростання цін на каву сорту арабіка. На міжнародних ринках її вартість досягла рекордного рівня, перевищивши всі попередні показники за весь час спостережень. Про це повідомляє ВВС.

Так, фʼючерси на арабіку цього року зросли приблизно на 80% на тлі неврожаю в ключових виробників. А 10 грудня вони зросли на 4,9%, сягнувши найвищого рівня з 1972 року.

Два найбільших виробники кави, Бразилія та В’єтнам, цьогоріч постраждали від негоди — отже, врожай буде меншим. Але попит на каву зростає, тож виробники змушені піднімати ціни — і, можливо, піднімуть ще вище у 2025 році.

Експерти прогнозують зменшення поставок кави з Бразилії через тривалу посуху. Також існують побоювання щодо врожаю робусти у В’єтнамі, оскільки і цей регіон постраждав від несприятливих погодних умов.

Як відомо, попередню рекордну вартість кави фіксували в 1977 році — тоді в Бразилії теж був поганий врожай через негоду.

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