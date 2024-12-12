Основа нашей армии, – Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

В Украине отмечают День Сухопутных войск ВСУ.

В четверг, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск ВСУ. Праздник был установлен указом Президента Украины от 18 октября 1997 для празднования заслуг Сухопутных войск как многочисленного вида Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск. Он поблагодарил каждого и каждого, кто несет ратную службу в Сухопутных войсках и в подобных подразделениях всех составляющих Сил обороны.

"Уважаемые боевые собратья и сестры! Славные украинские воины! Искренне поздравляю с Днем Сухопутных войск Украины! Вы — основа нашей армии. У вас ее мощь, сила и несгибаемый дух. Вы, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, армейские авиаторы и другие представители Сухопутных Украины, останавливаете и уничтожайте безжалостного врага, несете едва ли не самое тяжелое бремя войны", — обратился в Телеграм к военным Главнокомандующий.

Кроме этого, Сырский отметил важность подвигов, которые защитники Сухопутных войск совершают ежедневно.

"Ваши подвиги на поле боя — это вдохновляющие страну примеры героизма, патриотизма и профессионализма. Во многом благодаря вам государство остается свободным, живет и работает. Спасибо каждому и каждому, кто несет ратную службу в Сухопутных войсках и в подобных подразделениях всех составляющих сил обороны. Выражаю слова благодарности родителям и матерям, которые воспитали достойных защитников и желающих воинам крепкого здоровья, стойкости и новых достижений. Вечная память павшим Героям", - отметил Александр Сырский.

Президент Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что Сухопутные войска на своих плечах держат оборону Украины.

"Сегодня – День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои. Спасибо за то, что защищаете, рискуете и не останавливаетесь. С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!", - написал Зеленский в Телеграм.

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