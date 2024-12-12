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Основа нашої армії — Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ

09:57, 12 грудня 2024
В Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ.
Основа нашої армії — Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ
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У четвер, 12 грудня, в Україні святкують День Сухопутних військ ЗСУ. Свято було встановлено указом Президента України від 18 жовтня 1997 року для відзначення заслуг Сухопутних військ як найчисленнішого виду Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ. Він подякував кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони.

"Шановні бойові побратими й посестри! Славетні українські воїни! Щиро вітаю з Днем Сухопутних військ України! Ви — основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух. Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни", — звернувся у Телеграм до військових Головнокомандувач.

Крім цього,  Сирський наголосив на важливості подвигів, які оборонці Сухопутних військ здійснюють щодня.

"Ваші подвиги на полі бою — це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює. Дякую кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони. Висловлюю слова вдячності батькам і матерям, які виховали гідних захисників і захисниць. Бажаю воїнам міцного здоров’я, стійкості та нових здобутків. Хай не полишає Вас сила, хай надихають підтримка рідних та всього українського народу. Схиляю голову у вшануванні пам’яті загиблих побратимів і посестер. Вічна пам’ять полеглим Героям", - зазначив Олександр Сирський.

Президент Володимир Зеленський також долучився до привітань і наголосив, що Сухопутні війська на своїх плечах тримають оборону України.

"Сьогодні – День Сухопутних військ. Найбільш численний елемент Збройних Сил України. Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни й проходять важкі бої. Дякуємо за те, що захищаєте, ризикуєте й не зупиняєтесь. З Днем Сухопутних військ України. Слава нашим захисникам і захисницям!", - написав Зеленський у Телеграм. 

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ЗСУ Володимир Зеленський Олександр Сирський свято

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