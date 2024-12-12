У західних областях України скасували графіки відключень світла

Відключення світла за графіками скасовано 12 грудня у Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

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У декількох західних областях України скасували графіки відключень електроенергії на 12 грудня. Про це повідомили на офіційних сайтах обленерго.

Відключати світло за графіками не будуть 12 грудня у Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

У Львівській області станом на ранок відключення не планується.

На Волині теж день пройдет без відключень.

В "Прикарпаттяобленерго" розповіли, що 12 грудня пройде без відключень електропостачання.

Зі світлом сьогодні будуть також жителі Закарпатської області.

Слід зазначити, що останніми днями на заході України вже не вперше скасовують відключення світла. При цьому в інших областях світло вимикають щодня за графіками.

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