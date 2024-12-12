В западных областях Украины отменили графики отключений света

Отключение света по графику отменено 12 декабря в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

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В нескольких западных областях Украины упразднили графики отключений электроэнергии на 12 декабря. Об этом сообщили на официальных сайтах облэнерго.

Отключать свет по графику не будут 12 декабря в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Во Львовской области на утро отключение не планируется.

На Волыни день тоже пройдет без отключений.

В "Прикарпатьеоблэнерго" рассказали, что 12 декабря пройдет без отключений электроснабжения.

Со светом сегодня будут и жители Закарпатской области.

Следует отметить, что в последние дни на западе Украины уже не в первый раз отменяют отключение света. При этом в других областях свет выключают каждый день по графику.

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