В западных областях Украины отменили графики отключений света

В нескольких западных областях Украины упразднили графики отключений электроэнергии на 12 декабря. Об этом сообщили на официальных сайтах облэнерго.
Отключать свет по графику не будут 12 декабря в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
Во Львовской области на утро отключение не планируется.
На Волыни день тоже пройдет без отключений.
В "Прикарпатьеоблэнерго" рассказали, что 12 декабря пройдет без отключений электроснабжения.
Со светом сегодня будут и жители Закарпатской области.
Следует отметить, что в последние дни на западе Украины уже не в первый раз отменяют отключение света. При этом в других областях свет выключают каждый день по графику.
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