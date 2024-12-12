Если вы получаете «белую» зарплату или можете документально подтвердить доходы, для вас ничего не изменится – Андрей Пышный прокомментировал меморандум между банками

Как отметил глава Нацбанка, лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, обязаны будут предоставить банку документальное подтверждение доходов.

Переводы внутри и за пределы Украины со всех счетов физических лиц на счета любых других контрагентов будут осуществляться отныне с учетом риск-ориентированного подхода.

В частности, вводятся ограничения на проведение сделок для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов. Если нет документального подтверждения доходов, то для клиентов высокого уровня риска будет установлен лимит в сумме до 50 тысяч грн в месяц. Клиент имеет право обратиться в банк с запросом на повышение установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств. В частности, подтвердить их справками ОК5 и ОК7 либо налоговой декларацией, либо зарплатными ведомостями, либо подтвержденными доходами членов семей, подтверждением волонтерской деятельности и т.п.

Кроме того, банки будут изучать на «подозрительность» ФЛП и самозанятых лиц.

Глава Нацбанка Андрей Пышный прокомментировал эти новации.

«Ужесточение, снижение лимитов, «закручивание гаек» – все что угодно, только не реальная суть Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Вчера, напомню, его подписали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк (крупнейшие банки-эмитенты) и две ассоциации: НАБУ и АУБ.

Итак, предлагаю от себя блиц ответов на наиболее резонансные вопросы.

1. Ужесточает ли меморандум финансовый мониторинг и оценку клиента в банках?

Нет

Банки как применяли риск-ориентировочный подход к оценке клиентов, а соответственно и решений об их обслуживании, так и применяют.

Кроме того, успешная реализация меморандума, напротив, может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходные P2P переводы, которые мы вынуждены были ввести в октябре сроком на полгода.

2. Вводит ли меморандум дополнительные ограничения для клиентов?

Нет

Если вы работаете «вбелую», получаете «белую» зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это ни изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов.

Лимиты, указанные в меморандуме, касаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые». По сути, нет никаких документов! Последних, по оценкам банков, не больше 1% всей клиентской базы.

Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети «дропов» и являются основой этого миллиардного «дропа»-трафика.

3. Отразится ли меморандум на работе волонтеров?

Нет

Читайте ответ выше. Банки давно работают по принципу «знай своего клиента», в том числе и клиентов по волонтерскому движению, которые просто предоставляют определенный перечень документов в подтверждение своей деятельности. И все – платят и переводят без ограничений со стороны банка. С октября в НБУ не поступило ни одной жалобы от волонтерских организаций по введенным ограничениям.

4. Нужно ли сейчас клиентам обновлять данные о доходах или приносить какие-либо справки в банки?

Нет

Взаимодействие с банками продолжается в обычном режиме. Меморандум не предусматривает предоставления каких-либо дополнительных справок или обновления данных клиентами. Понимаю, что на этом важно остановиться и этот вопрос может возникнуть, поскольку сегодня не все украинцы могут лично прийти в отделение. Прежде всего, это касается наших военных, которые несут службу на линии фронта, и временно перемещенных лиц в пределах страны. Никаких требований по дополнительной идентификации Меморандум не содержит, поскольку она состоялась при открытии счета.

5. Уменьшит ли меморандум возможности финансирования теневой экономики?

Да!

Инициатива банков – ничто иное, как упорядочение всех существующих процессов и подходов, чтобы вместе не дать использовать платежную инфраструктуру для финансирования незаконной деятельности.

Сегодня это и уклонение от уплаты налогов, измеряемое миллиардами гривен, двигающимися мимо государственного бюджета. Это финансирование террористической и диверсионной деятельности, когда через «дроп-центры» Россия оплачивает поджоги и взрывы в наших городах. Это в целом обслуживание теневой экономики, которая лишает Украину огромного ресурса, необходимого для обороны страны», - отметил Андрей Пышный.

Автор: Наталя Мамченко

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