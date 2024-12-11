Масштабный сбой в сервисах Meta – «упали» Instagram, WhatsApp и Facebook

Пользователи жалуются на проблемы с Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.

Ряд сайтов компании Meta недоступен. В работе сервисов есть проблемы.

Пользователи жалуются на проблемы с Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.

Сервис Downdetector отмечает, что пользователи массово жалуются на проблемы с приложениями и веб-версиями соцсетей.

Количество сообщений об ошибках сервисов составляет десятки тысяч. Причины сбоя пока неизвестны.

В то же время на странице Meta, на которой описаны статус и сбои в бизнес-продуктах компании, ни о каких ошибках не сообщается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.