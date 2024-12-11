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Масштабний збій у сервісах Meta — «упали» Instagram, WhatsApp та Facebook

20:28, 11 грудня 2024
Користувачі скаржаться на проблеми з Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.
Масштабний збій у сервісах Meta — «упали» Instagram, WhatsApp та Facebook
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Низка сайтів компанії Meta недоступна. У роботі сервісів спостерігаються проблеми.

Користувачі скаржаться на проблеми з Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.

Сервіс Downdetector зазначає, що користувачі масово скаржаться на проблеми з додатками та вебверсіями соцмереж.

Кількість повідомлень про помилки сервісів складає десятки тисяч. Причини збою поки невідомі. 

У той же час на сторінці Meta, на якій описано статус та збої в бізнес-продуктах компанії, про жодні помилки не повідомляється.

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