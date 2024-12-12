Якщо ви отримуєте «білу» зарплату чи можете документально підтвердити доходи, для вас нічого не зміниться – Андрій Пишний прокоментував меморандум між банками

Як зазначив очільник Нацбанку, ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», низка провідних банків, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank підписали меморандум, за яким вводяться ліміти на перекази та детальне вивчення клієнтів з присвоєнням їм різних категорій «ризиковості».

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт, зобов’язані будуть надати банку документальне підтвердження доходів.

Перекази в межах та за межі України з усіх рахунків фізичних осіб на рахунки будь-яких інших контрагентів будуть здійснюватися відтепер з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Зокрема, вводяться обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів. Якщо немає документального підтвердження доходів, то для клієнтів «високого» рівня ризику буде встановлено ліміт в сумі до 50 тисяч грн на місяць. Клієнт має право звернутися до банку із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів. Зокрема підтвердити їх довідками ОК5 та ОК7 або податковою декларацією, або зарплатними відомостями, або підтвердженими доходами членів родин, підтвердженням волонтерської діяльності тощо.

Крім того, банки будуть вивчати на «підозрілість» ФОП та самозайнятих осіб.

Голова Нацбанку Андрій Пишний прокоментував ці новації.

«Ужорсточення, зниження лімітів, «закручування гайок» – все, що завгодно, тільки не реальна суть Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Вчора, нагадаю, його підписали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та Універсал Банк (найбільші банки-емітенти) та дві асоціації: НАБУ й АУБ.

Отже, пропоную від себе бліц відповідей на найбільш резонансні питання.

1. Чи ужорсточує меморандум фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках?

Ні

Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують.

Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року.

2. Чи вводить меморандум додаткові обмеження для клієнтів?

Ні

Якщо ви працюєте «вбілу», отримуєте «білу» зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів.

Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». По суті, не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази.

Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі «дропів» та є основою цього мільярдного «дроп»-трафіка.

3. Чи позначиться меморандум на роботі волонтерів?

Ні

Читайте відповідь вище. Банки давно працюють за принципом «знай свого клієнта», у тому числі й клієнтів з волонтерського руху, які просто надають визначений перелік документів на підтвердження своєї діяльності. І все – сплачують та переказують без обмежень з боку банку. Із жовтня до НБУ не надійшло жодної скарги від волонтерських організації щодо впроваджених обмежень.

4. Чи потрібно зараз клієнтам оновлювати дані про доходи чи приносити якісь довідки в банки?

Ні

Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Розумію, що на цьому важливо зупинитися і що це питання може постати, оскільки сьогодні не всі українці можуть особисто прийти до відділення. Насамперед це стосується наших військових, які несуть службу на лінії фронту, та тимчасово переміщених осіб у межах країни. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку.

5. Чи зменшить меморандум можливості фінансування тіньової економіки?

Так!

Ініціатива банків – ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності.

Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через «дроп-центри» росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни» - зазначив Андрій Пишний.

Автор: Наталя Мамченко

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