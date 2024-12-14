В Украине рассматривают механизм, согласно которому арендаторы смогут постепенно выкупать свое жилье

Для украинцев могут создать новую жилищную услугу rent-to-own в сочетании с єОселею.

Украинская финансовая жилищная компания вместе с партнерами рассмотрела перспективы внедрения модели Rent-to-Own в Украине. Благодаря ей арендаторы смогут накапливать средства для выкупа жилья через регулярные платежи.

Как отметили в Укрфинжилье, эта модель сможет открыть новые возможности для тех, кто не имеет достаточного первоначального взноса для ипотеки, но нуждается в собственном жилье.

Председатель правления Евгений Мецгер рассказал, что подобные механизмы существуют, например, в США – там такое соглашение известно как «lease with option to purchase» или «rent-to-own». В Великобритании это называется «rent-to-buy» или «lease option».

Механизм предполагает, что человек сначала арендует выбранное жилье в течение ограниченного периода времени вместе с уплатой арендных платежей, накапливает средства на первый взнос, после чего сделка превращается в обычный кредит.

«У нас для перемещенных лиц будет арендная ставка намного ниже рыночной. А дальше, когда будет включаться инструмент выкупа, он будет сочетаться с ипотекой "єОселя" – под 3% или 7% на 20 лет», - подчеркнул представитель Укрфинжилья.

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