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Руслан Стефанчук не исключает оптимизации работы Верховной Рады после войны

21:11, 14 декабря 2024
По словам Главы Верховной Рады, следует вернуть для парламента следующего созыва четкие правила.
Руслан Стефанчук не исключает оптимизации работы Верховной Рады после войны
Источник фото: rada.gov.ua
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает, что после войны парламент вернется к оптимизации деятельности законодательного органа, включая уменьшение его количественного состава. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом он заявил в программе «Карпяк на Общественном».

«Возможно, после окончания войны, потому что во время военного положения мы не можем вносить изменения в Конституцию, мы вернемся к вопросу оптимизации деятельности парламента», - сказал он.

Руслан Стефанчук напомнил, что одним из первых законопроектов, поданных Президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду после своей инаугурации в 2019 году, был законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300.

«Этот законопроект… был направлен в Конституционный суд и Конституционный суд, если я не ошибаюсь, дал условно негативное заключение на этот законопроект», - отметил спикер парламента.

По словам Стефанчука, следует вернуть для парламента следующего созыва четкие правила.

«Это права власти, это права оппозиции, это вопрос количества комитетов, руководства комитетов, вопрос внесения тех или иных вопросов… Все должно быть унормировано, как это унормировано в европейских парламентах», - подчеркнул он.

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Верховная Рада Украины Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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