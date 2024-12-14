Руслан Стефанчук не виключає оптимізації роботи Верховної Ради після війни

За словами Голови Верховної Ради, потрібно повернути для парламенту наступного скликання чіткі правила.

Джерело фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що після війни парламент повернеться до оптимізації діяльності законодавчого органу, включаючи зменшення його кількісного складу. Як пише «Інтерфакс-Україна», про це він заявив у програмі «Карпяк на Суспільному».

«Можливо, після закінчення війни, тому що під час воєнного стану ми не можемо вносити зміни до Конституції, ми повернемося до питання оптимізації діяльності парламенту», - сказав він.

Руслан Стефанчук нагадав, що одним із перших законопроєктів, які Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради після своєї інавгурації у 2019 році, був законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300.

«Цей законопроєкт… був направлений до Конституційного суду і Конституційний суд, якщо я не помиляюся, дав умовно негативний висновок на цей законопроєкт», - зазначив спікер парламенту.

За словами Стефанчука, потрібно повернути для парламенту наступного скликання чіткі правила.

«Це права влади, це права опозиції, це питання кількості комітетів, керівництва комітетів, питання внесення тих чи інших питань… Все має бути унормовано, як це унормовано в європейських парламентах», - наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.