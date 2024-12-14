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Олексій Чернишов найближчим часом представить план щодо роботи новоствореного Міністерства єдності

20:16, 14 грудня 2024
За словами речника парламенту Руслана Стефанчука, Міністерство вирішили створити для посилення роботи МЗС.
Олексій Чернишов найближчим часом представить план щодо роботи новоствореного Міністерства єдності
Джерело фото: rada.gov.ua
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Віцепрем'єр-міністр України та міністр національної єдності України Олексій Чернишов найближчим часом представить план щодо роботи новоствореного міністерства. Як пише Суспільне, про це він сказав в інтервʼю проєкту «Карпʼяк на Суспільному».

Так, за словами речника парламенту, новостворене Міністерство вирішили створити для посилення роботи МЗС, яке безпосередньо займатиметься українськими діаспорами, але за словами Стефанчука, це «абсолютно інший функціонал».

«Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо план міністра Чернишова. Я думаю, що в професійність цієї людини сумнівів немає. Він це продемонстрував фахово на багатьох посадах», — сказав глава парламенту.

Стефанчук каже, що окрім обʼєднання українців є важливою робота з тими урядами, які співпрацюють з українськими діаспорами, зокрема Німеччиною, Чехією, Канадою та Польщею.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єра — міністра національної єдності.

Народний депутат Павло Бакунець заявив, що створення Міністерства національної єдності – це шанс повернути наших громадян додому та відновити зруйновані міста і села.

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Верховна Рада України МЗС Руслан Стефанчук

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