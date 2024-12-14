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Як платнику єдиного внеску - ФОП знятись з обліку в контролюючих органах у разі припинення підприємницької діяльності

23:59, 14 грудня 2024
ФОП знімають з обліку платників єдиного внеску після перевірки та остаточного розрахунку, на основі даних, поданих державним реєстратором.
Як платнику єдиного внеску - ФОП знятись з обліку в контролюючих органах у разі припинення підприємницької діяльності
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Податкова служба у Рівненській області пояснює, як платнику єдиного внеску - ФОП знятись з обліку в контролюючих органах у разі припинення підприємницької діяльності.

Зазначається, що відповідно до абзацу одинадцятого частини першої ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) та абзацу другого п. 8 розд. ІV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 1162) процедура зняття з обліку платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Зняття з обліку платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (абзац одинадцятий частини першої ст. 5 Закону № 2464 та абзац третій п. 8 Порядку № 1162).

При державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою – підприємцем (частина четверта ст. 6 Закону № 2464).

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно (частина восьма ст. 9 Закону № 2464).

Платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімають з обліку після проведення перевірки та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

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