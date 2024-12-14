Без Блока, Пушкіна та Крилова – у Києві перейменували вулиці, сквери і парк

У Києві ще 12 об’єктів міського підпорядкування змінили назви. Так, як повідомили у КМДА, сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, а ще п’ять – на загальних підставах.
Нові назви вулиць і скверів
вул. Пржевальського – вул. Андрія Норова;
скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.
вул. Лермонтовська – вул. Володимира Турця.
вул. Ушицька – вул. Дмитра Захарчука;
вул. Електротехнічна – вул. Героїв Енергетиків;
вул. Пушкіна – вул. Соні Делоне.
вул. Крилова – вул. Наталії Кобринської;
парк «Таращанець» – парк «Кримський».
скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім’я Сергія Васильчука.
вул. Мельниченка – вул. Тараса Бульби-Боровця;
вул. Олександра Блока – вул. Майка Йогансена.
провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановської, присвоєно ім’я Любомира Бордуна.
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