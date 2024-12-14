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Без Блока, Пушкіна та Крилова – у Києві перейменували вулиці, сквери і парк

19:54, 14 грудня 2024
У столиці 12 міських об’єктів отримали нові назви.
Без Блока, Пушкіна та Крилова – у Києві перейменували вулиці, сквери і парк
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У Києві ще 12 об’єктів міського підпорядкування змінили назви. Так, як повідомили у КМДА, сім із них отримали нові назви в порядку дерусифікації та декомунізації, а ще п’ять – на загальних підставах.

Нові назви вулиць і скверів

  • Солом’янський район:

вул. Пржевальського – вул. Андрія Норова;

скверу в межах вулиць Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка присвоєно ім’я Андрія Жованика.

  • Шевченківський район:

вул. Лермонтовська – вул. Володимира Турця.

  • Деснянський район:

вул. Ушицька – вул. Дмитра Захарчука;

вул. Електротехнічна – вул. Героїв Енергетиків;

вул. Пушкіна – вул. Соні Делоне.

  • Дарницький район:

вул. Крилова – вул. Наталії Кобринської;

парк «Таращанець» – парк «Кримський».

  • Подільський район:

скверу на вулиці Мостицькій присвоєно ім’я Сергія Васильчука.

  • Святошинський район:

вул. Мельниченка – вул. Тараса Бульби-Боровця;

вул. Олександра Блока – вул. Майка Йогансена.

  • Голосіївський район:

провулку, що пролягає між вулицею Васильківською та вулицею Юлії Здановської, присвоєно ім’я Любомира Бордуна.

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Київ КМДА

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