Практика судів
  1. В Україні

Киянка отримала 14 років ув’язнення за листи представнику РФ в ООН

23:30, 14 грудня 2024
Суд визнав винною у державній зраді киянку, яка писала листи представнику РФ при ООН про підтримку війни.
Киянка отримала 14 років ув’язнення за листи представнику РФ в ООН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд визнав винною у державній зраді киянку, яка за завданням від російських кураторів написала лист представнику РФ при ООН про підтримку війни в Україні. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що громадянка, яка є головою української правозахисної громадської організації, отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН.

У своєму листі вона розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, із застосуванням маніпулятивних технологій та виправдовуючи військову агресію Росії. Вона переконувала, що нібито "народ України підтримує війну, яку називала як росіяни "сво". 

Повідомляється, що під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН 28 лютого 2022 року постійний представник РФ при ООН послався у своїй офіційній промові на цей лист як "доказ протиправних дій України".

За даними Служби безпеки України, жінка була агенткою ФСБ, яка входила до близького оточення експрем’єра Миколи Азарова.

Суд призначів киянці 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

рф Київ Україна держзрада війна ООН вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Невластиві медикам функції передадуть соціальним та освітнім органам – законопроект про реформу МСЕК рекомендували до прийняття в цілому

Комітет пропонує доручити Кабміну за пів року розробити закон, який перекладе всі невластиві медицині функції на інші органи – соціальні та освітні.

Для ведення Реєстру кандидатів у присяжні ДСА отримає доступ до Державного реєстру виборців з персональними даними

Прийнятий за основу законопроект стосовно створення суду присяжних передбачає надання Державній судовій адміністрації доступу до Державного реєстру виборців та інших державних реєстрів для ведення Реєстру кандидатів у присяжні.

Некоректне з точки зору лінгвістики формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що апеляційний суд не звернув уваги на те, що некоректне, з точки зору лінгвістики, формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права особи.

Верховний Суд пояснив, коли на прокурора не поширюються процесуальні права і обов’язки учасника справи

Як зазначив Верховний Суд, при вирішенні питання про поновлення строку на апеляційне оскарження апеляційному суду слід брати до уваги виконання прокурором вимог конституційного, а не процесуального представництва прокурором інтересів держави.

Банки через сервіс Дія планують отримувати дані про дохід клієнта і судові справи – що передбачає підписаний меморандум

Без підтверджених законних доходів операції у банку стануть проблемою як для громадян, так і для ФОП та самозайнятих осіб.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області