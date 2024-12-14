Киянка отримала 14 років ув’язнення за листи представнику РФ в ООН

Суд визнав винною у державній зраді киянку, яка писала листи представнику РФ при ООН про підтримку війни.

Суд визнав винною у державній зраді киянку, яка за завданням від російських кураторів написала лист представнику РФ при ООН про підтримку війни в Україні. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що громадянка, яка є головою української правозахисної громадської організації, отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН.

У своєму листі вона розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, із застосуванням маніпулятивних технологій та виправдовуючи військову агресію Росії. Вона переконувала, що нібито "народ України підтримує війну, яку називала як росіяни "сво".

Повідомляється, що під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН 28 лютого 2022 року постійний представник РФ при ООН послався у своїй офіційній промові на цей лист як "доказ протиправних дій України".

За даними Служби безпеки України, жінка була агенткою ФСБ, яка входила до близького оточення експрем’єра Миколи Азарова.

Суд призначів киянці 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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