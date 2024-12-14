Киевлянка получила 14 лет заключения за письма представителю РФ в ООН

Суд признал виновной в государственной измене киевлянку, которая писала письма представителю РФ при ООН о поддержке войны.

Суд признал виновной в государственной измене киевлянку, которая по заданию от российских кураторов написала письмо представителю РФ при ООН о поддержке войны в Украине. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Доказано, что гражданка, являющаяся главой украинской правозащитной общественной организации, получив задание от российских кураторов, в феврале 2022 года подготовила письмо на имя постоянного представителя РФ при ООН.

В своем письме она рассказала о якобы происходящих в Киеве и Украине событиях с применением манипулятивных технологий и оправдывая военную агрессию России. Она убеждала, что якобы "народ Украины поддерживает войну, которую называла как россияне "сво".

Сообщается, что во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН 28 февраля 2022 года постоянный представитель РФ при ООН сослался в своей официальной речи на это письмо как "доказательство противоправных действий Украины".

По данным Службы безопасности Украины, женщина была агентом ФСБ, входившей в близкое окружение экспремьера Николая Азарова.

Суд назначил киевлянке 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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