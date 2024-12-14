Без Блока, Пушкина и Крылова – в Киеве переименовали улицы, скверы и парк

В Киеве еще 12 объектов городского подчинения сменили названия. Так, как сообщили в КГГА, семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, а еще пять – на общих основаниях.
Новые названия улиц и скверов
ул. Пржевальского – ул. Андрея Норова;
сквера в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.
ул. Лермонтовская – ул. Владимира Турца.
ул. Ушицкая – ул. Дмитрия Захарчука;
ул. Электротехническая – ул. Героев Энергетиков;
ул. Пушкина – ул. Сони Делоне.
ул. Крылова – ул. Натальи Кобринской;
парк «Таращанец» – парк «Крымский».
скверу по улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.
ул. Мельниченко – ул. Тараса Бульбы-Боровца;
ул. Александра Блока – ул. Майка Йохансена
переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской, присвоено имя Любомира Бордуна.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.