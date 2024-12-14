Без Блока, Пушкина и Крылова – в Киеве переименовали улицы, скверы и парк

В столице 12 городских объектов получили новые названия.

В Киеве еще 12 объектов городского подчинения сменили названия. Так, как сообщили в КГГА, семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, а еще пять – на общих основаниях.

Новые названия улиц и скверов

Соломенский район:

ул. Пржевальского – ул. Андрея Норова;

сквера в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.

Шевченковский район:

ул. Лермонтовская – ул. Владимира Турца.

Деснянский район:

ул. Ушицкая – ул. Дмитрия Захарчука;

ул. Электротехническая – ул. Героев Энергетиков;

ул. Пушкина – ул. Сони Делоне.

Дарницкий район:

ул. Крылова – ул. Натальи Кобринской;

парк «Таращанец» – парк «Крымский».

Подольский район:

скверу по улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.

Святошинский район:

ул. Мельниченко – ул. Тараса Бульбы-Боровца;

ул. Александра Блока – ул. Майка Йохансена

Голосеевский район:

переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской, присвоено имя Любомира Бордуна.

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