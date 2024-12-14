Алексей Чернышев в ближайшее время представит план по работе новообразованного Министерства единства

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, Министерство решили создать для усиления работы МИД.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Вице-премьер-министр Украины и министр национального единства Украины Алексей Чернышев в ближайшее время представит план относительно работы новообразованного министерства. Как пишет Общественное, об этом он сказал в интервью проекту «Карпяк на Общественном».

Так, по словам спикера парламента, новообразованное Министерство решили создать для усиления работы МИД, которое непосредственно занимается украинскими диаспорами, но по словам Стефанчука, это «абсолютно другой функционал».

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим план министра Чернышева. Я думаю, что в профессионализме этого человека сомнений нет. Он это продемонстрировал профессионально на многих должностях», – сказал глава парламента.

Стефанчук говорит, что кроме объединения украинцев важна работа с теми правительствами, которые сотрудничают с украинскими диаспорами, в частности Германией, Чехией, Канадой и Польшей.

Как сообщалось, Кабинет Министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьера — министра национального единства.

Народный депутат Павел Бакунец заявил, что создание Министерства национального единства – это шанс вернуть наших граждан домой и восстановить разрушенные города и села.