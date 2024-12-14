В Україні розглядають механізм, за яким орендарі зможуть поступово викуповувати своє житло

Для українців можуть створити нову житлову послугу rent-to-own у поєднанні з єОселею.

Українська фінансова житлова компанія разом з партнерами розглянула перспективи впровадження моделі Rent-to-Own в Україні. Завдяки ній орендарі зможуть накопичувати кошти для викупу житла через регулярні платежі.

Як зазначили в Укрфінжитлі, ця модель зможе відкрити нові можливості для тих, хто не має достатнього початкового внеску для іпотеки, але потребує власного житла.

Голова правління Євген Мецгер розповів, що подібні механізми існують, наприклад, в США – там така угода відома як «lease with option to purchase» або «rent-to-own». У Великій Британії це називається «rent-to-buy» або «lease option».

Механізм передбачає, що людина спочатку орендує обране житло протягом обмеженого періоду часу разом зі сплатою орендних платежів, накопичує кошти на перший внесок, після чого угода перетворюється на звичайний кредит.

«У нас для переміщених осіб буде орендна ставка набагато нижча, ніж ринкова. А далі, коли включатиметься інструмент викупу, він буде поєднуватися з іпотекою "єОселя" – під 3% чи 7% на 20 років», – наголосив представник Укрфінжитло.

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