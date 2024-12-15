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Восемь в багажнике, не считая лука – ГПСУ обнаружила в бусе интересный тайник, видео

08:18, 15 декабря 2024
И хотя водитель утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит, при осмотре микроавтобуса за стенкой обнаружили восемь мужчин.
Восемь в багажнике, не считая лука – ГПСУ обнаружила в бусе интересный тайник, видео
Источник фото: dpsu.gov.ua
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В автомобиле «Мерседес Спринтер» 63-летнего жителя Закарпатья пограничники обнаружили восьмерых мужчин из разных регионов страны.

Как сообщили в ГПСУ, автомобиль остановили на одном из контрольных постов. И хотя водитель утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит, при осмотре микроавтобуса пограничный наряд заметил, что транспортное средство оборудовано дополнительной стенкой.

Впоследствии выяснилось, что за стенкой поместились восемь мужчин. Все они планировали в дальнейшем вне пунктов пропуска «посетить» Венгрию, отмечают в ГПСУ.

Водителя и его пассажиров задержали и доставили в приграничное подразделение.

В ГПСУ указывают, что в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

В настоящее время оперативники отряда выясняют все детали организации такого «путешествия».

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пограничники Государственная пограничная служба граница

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