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Восьмеро у багажнику, не рахуючи цибулі – ДПСУ виявила у бусі цікавий сховок, відео

08:18, 15 грудня 2024
І хоча водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить, під час огляду мікроавтобуса за стінкою виявили вісьмох чоловіків.
Восьмеро у багажнику, не рахуючи цибулі – ДПСУ виявила у бусі цікавий сховок, відео
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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У автівці «Мерседес Спринтер» 63-річного жителя Закарпаття прикордонники виявили вісьмох чоловіків з різних регіонів країни.

Як повідомили у ДПСУ, автомобіль зупинили на одному із контрольних постів. І хоча водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить, під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою.

Згодом з’ясувалося, що за стінкою помістилися вісім чоловіків. Усі вони планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину, зазначають у ДПСУ.

Водія та його пасажирів затримали і доставили до прикордонного підрозділу.

У ДПСУ вказують, що у діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації такої «подорожі».

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прикордонники Державна прикордонна служба кордон

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