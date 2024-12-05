Pantone назвав головний колір 2025 року — Mocha Mousse, фото

Колір позиціонується як поєднання вишуканості та комфорту.

Інститут кольору Pantone назвав кольором 2025 - Mocha Mousse 17-1230 (Мокко-мус). Колір позиціонується як поєднання вишуканості та комфорту.

Відтінок представлений збитим десертом у скляному посуді.

«Ми живемо в такий час, коли відбувається так багато серйозного, скажімо так, і в той же час ми не хочемо ніякої тяжкості. Ми хочемо спокою. Так що в цьому кольорі є легкість і легкість. Так, це коричневий, але це не важкий коричневий», – пояснив інститут.

Презентація кольору відбулася в Англії на базі знаменитого оглядового колеса «Лондонське око».

Щороку Pantone обирає колір, який відображає глобальний дух часу — колір року виражає глобальний настрій і ставлення, відображаючи колективне бажання у формі єдиного, чіткого відтінку.

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