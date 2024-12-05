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У Раді розглядають збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю

16:59, 5 грудня 2024
Штрафи зростуть, а паркомісць побільшає – в Раді розглядають жорсткі реформи.
У Раді розглядають збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю
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Паркомісць для людей з інвалідністю в Україні може побільшати, а штрафи за їх незаконне зайняття планують суттєво підвищити. Наразі максимальна сума штрафу складає 2000 грн, однак, як зазначає голова комітету Верховної Ради з питань містобудування Олена Шуляк, це замала сума для ефективного впливу на порушників, повідомили у «Слузі Народу».

«Щоб якось виправляти цю ситуацію у нових державних будівельних нормах, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць при зведенні обʼєктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, подекуди цю норму ігнорують. Тому паркомісць недостатньо і люди змушені паркуватися там, де можуть. Наприклад, на місцях, призначених для людей з інвалідністю», — наголосила Шуляк.

За її словами, транспортна інфраструктура, зокрема у великих містах, не відповідає реальним потребам. Забудовники часто ігнорують вимоги щодо забезпечення достатньої кількості паркомісць, що змушує людей паркуватися у непризначених місцях, зокрема й на паркомісцях для людей з інвалідністю.

Як приклад Шуляк навела інцидент у Львові, коли ветеран зробив зауваження водію за паркування на місці для людей з інвалідністю, однак натомість отримав образи і навіть спробу наїзду.

У найближчі роки уряд планує:

  • Підвищити штрафи для порушників.
  • Збільшити кількість паркомісць для людей з інвалідністю.
  • Вдосконалити контроль за виконанням будівельних норм.

Також у Верховній Раді розглядають законопроєкт №10308, який має врегулювати питання розміщення МАФів та парковок. Шуляк підкреслила, що документ стикається із спротивом, але є надія, що він буде ухвалений.

«Можна переконувати словами, але якщо вони не працюють, мають бути дії. Як бачимо, лагідно вмовляти не порушувати законодавство, подекуди не спрацьовує. Тому, думаю, є сенс діяти. З евакуаторами спрацювало – люди зрозуміли, що це дорого. Отже має спрацювати у випадку паркування на місцях для людей з інвалідністю», — резюмувала Олена Шуляк.

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Верховна Рада України законопроект штраф

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