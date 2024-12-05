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В Раде рассматривают увеличение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью

16:59, 5 декабря 2024
Штрафы вырастут, а паркомест станет больше – в Раде рассматривают жесткие реформы.
В Раде рассматривают увеличение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью
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Паркомест для людей с инвалидностью в Украине может стать больше, а штрафы за их незаконное занятие планируют существенно повысить. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 2000 грн, однако, как отмечает председатель комитета Верховной Рады по вопросам градостроительства Елена Шуляк, это маловата сумма для эффективного воздействия на нарушителей, сообщили в «Слуге Народа».

«Чтобы как-то исправлять эту ситуацию в новых государственных строительных нормах, которые начали действовать еще до войны, было предусмотрено увеличение паркомест при возведении объектов жилой недвижимости. Но застройщики, которые пытаются уменьшить свои расходы, иногда эту норму игнорируют. Поэтому паркомест недостаточно и люди вынуждены парковаться там, где могут. Например, на местах, предназначенных для людей с инвалидностью», - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, транспортная инфраструктура, в частности в крупных городах, не соответствует реальным потребностям. Застройщики часто игнорируют требования по обеспечению достаточного количества паркомест, что заставляет людей парковаться в непредназначенных местах, в том числе и на паркоместах для людей с инвалидностью.

В качестве примера Шуляк привела инцидент во Львове, когда ветеран сделал замечание водителю за парковку на месте для людей с инвалидностью, однако взамен получил оскорбления и даже попытку наезда.

В ближайшие годы правительство планирует:

  • Повысить штрафы для нарушителей.
  • Увеличить количество паркомест для людей с инвалидностью.
  • Усовершенствовать контроль за выполнением строительных норм.

Также в Верховной Раде рассматривают законопроект №10308, который должен урегулировать вопрос размещения МАФов и парковок. Шуляк подчеркнула, что документ сталкивается с сопротивлением, но есть надежда, что он будет принят.

«Можно убеждать словами, но если они не работают, должны быть действия. Как видим, ласково уговаривать не нарушать законодательство, иногда не срабатывает. Поэтому, думаю, есть смысл действовать. С эвакуаторами сработало - люди поняли, что это дорого. Так что должно сработать в случае парковки на местах для людей с инвалидностью», - резюмировала Елена Шуляк.

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Верховная Рада Украины законопроект штраф / штрафы

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