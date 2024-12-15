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Дрони атакували базу ОМОНу та військову базу в Грозному – відео

10:06, 15 грудня 2024
Зафіксовано п'ять вибухів після атаки безпілотників на бази.
Дрони атакували базу ОМОНу та військову базу в Грозному – відео
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У неділю, 15 грудня, два безпілотники здійснили атаки на бази ОМОНу, 2-го полку поліції спецпризначення та військову базу у столиці Чечні, Грозному. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Близько 7 години ранку місцеві жителі почули звуки стрільби та кілька вибухів. Один з дронів влучив у базу 2-го полку патрульно-постової служби поліції, а другий – у базу ОМОНу. Згодом стало відомо, що один з БПЛА також впав на військову базу, яка відома тим, що відправляє солдатів до України.

Під час інциденту було зафіксовано п'ять вибухів.

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