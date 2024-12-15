Укрзалізниця презентувала 10 сучасних вагонів власного виробництва – фото

Вагони стануть на рейс 79/80 Дніпро-Львів-Дніпро.

Укрзалізниця випустила на маршрут 10 нових вагонів, виготовлених в Україні у 2024 році. Як зауважили у компанії, вагони стануть на рейс 79/80 Дніпро-Львів-Дніпро.

Всі нові купейні вагони вперше оснащені додатковими столиками для пасажирів верхніх полиць, також вперше на вагонах такого типу встановлено 4-зонне відеоспостереження, декілька режимів керування освітленням у 3 зонах вагона, а також порти Type-C для зарядки гаджетів на кожному пасажирському місці.

Нові вагони матимуть кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки. Для людей з порушеннями зору передбачено навігацію шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності, додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування усіх виступаючих елементів і конструкцій.

В УЗ зазначають, що під час виробництва нових вагонів задіяно 160 суміжних українських підприємств-постачальників, локалізація виробництва становить понад 80%. Вартість одного вагону, в залежності від його типу та технічних характеристик, становить 43-47 млн грн.

Джерело фото: УЗ

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