Укрзализныця презентовала 10 современных вагонов собственного производства – фото

Вагоны станут на рейс 79/80 Днепр-Львов-Днепр.

Источник фото: УЗ

Укрзализныця выпустила на маршрут 10 новых вагонов, произведенных в Украине в 2024 году. Как отметили в компании, вагоны станут на рейс 79/80 Днепр-Львов-Днепр.

Все новые купейные вагоны впервые оснащены дополнительными столиками для пассажиров верхних полок, а также впервые на вагонах такого типа установлено 4-зонное видеонаблюдение, несколько режимов управления освещением в 3 зонах вагона, а также порты Type-C для зарядки гаджетов на каждом пассажирском месте.

Новые вагоны будут иметь кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики и кофеварки. Для людей с нарушениями зрения предусмотрена навигация шрифтом Брайля, управляемое табло повышенной контрастности, дополнительные входные поручни, кнопки вызова проводников, а также дополнительная контрастная маркировка всех выступающих элементов и конструкций.

В УЗ отмечают, что при производстве новых вагонов задействовано 160 смежных украинских предприятий-поставщиков, локализация производства составляет более 80%. Стоимость одного вагона в зависимости от его типа и технических характеристик составляет 43-47 млн ​​грн.

Источник фото: УЗ

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