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В Киеве пьяный водитель устроил масштабную автотрощу, фото

17:29, 22 декабря 2024
Нетрезвый водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями.
В Киеве пьяный водитель устроил масштабную автотрощу, фото
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В воскресенье, 22 декабря, в Соломенском районе произошло масштабное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что около 15:00 на проспекте Воздушных Сил водитель автомобиля «Mercedes-Benz» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Хюндай», «Ситроен» и «Фольцваген». Предварительно известно, что виновник находился в состоянии опьянения.

Каретами скорой помощи доставлены в медицинское учреждение три человека.

Другие обстоятельства происшествия выясняются, добавили в полиции.

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ДТП Киев пьяное ДТП

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