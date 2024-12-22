В Киеве пьяный водитель устроил масштабную автотрощу, фото

Нетрезвый водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями.

В воскресенье, 22 декабря, в Соломенском районе произошло масштабное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что около 15:00 на проспекте Воздушных Сил водитель автомобиля «Mercedes-Benz» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Хюндай», «Ситроен» и «Фольцваген». Предварительно известно, что виновник находился в состоянии опьянения.

Каретами скорой помощи доставлены в медицинское учреждение три человека.

Другие обстоятельства происшествия выясняются, добавили в полиции.

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