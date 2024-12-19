Сирийцы штурмуют банки с мешками денег, чтобы обменять их на доллары и евро — фото

В Сирии люди пытаются уберечься от инфляции.

Фото: Bild

В многих городах Сирии люди массово выстраиваются в очереди в банках, чтобы обменять горы обесценившихся банкнот на доллары и евро. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, инфляция в Сирии не поддается контролю уже много лет, а нынешний уровень цен достиг невообразимых величин: среднего месячного дохода в стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба.

Перед новым руководством Сирии стоит сложнейшая задача: стабилизировать экономику, мобилизовать международную помощь и восстановить доверие к сирийской лире. Поскольку надежды на быстрое улучшение ситуации мало, люди пытаются уберечься от инфляции, купив иностранную валюту, в основном доллары США или евро.

Фото: Bild

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