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Сирійці штурмують банки з мішками грошей, щоб обміняти їх на долари та євро — фото

07:54, 19 грудня 2024
У Сирії люди намагаються уберегтися від інфляції.
Сирійці штурмують банки з мішками грошей, щоб обміняти їх на долари та євро — фото
Фото: Bild
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У багатьох містах Сирії люди масово вишиковуються в черги в банках, щоб обміняти гори банкнот, що знецінилися, на долари і євро. Про це повідомляє Bild.

Як зазначає видання, інфляція в Сирії не піддається контролю вже багато років, а нинішній рівень цін досяг неймовірних величин: середнього місячного доходу в країні вистачає максимум на 20 літрів бензину або 10 буханок хліба.

Перед новим керівництвом Сирії постає найскладніше завдання: стабілізувати економіку, мобілізувати міжнародну допомогу та відновити довіру до сирійської ліри. Оскільки надії на швидке покращення ситуації мало, люди намагаються уберегтися від інфляції, купивши іноземну валюту, переважно долари США чи євро.

Фото: Bild

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Сирія банк

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