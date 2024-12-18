КСУ проверит на конституционность админвзыскание в виде лишения права занимать определенные должности

Суд рассмотрел дело по конституционной жалобе о конституционности части шестой статьи 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Конституционный суд Украины проверит на конституционность положения, которыми установлен порядок применения дополнительного административного взыскания посредством лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Перший сенат 18 грудня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Олександра Третяка щодо конституційності частини шостої статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач Ольга Совгиря поінформувала, що зазначена справа у зв’язку із припиненням повноважень попереднього судді-доповідача та внаслідок перерозподілу справ перебуває на розгляді Першого сенату Суду. Для забезпечення здійснення прав учасників конституційного провадження Перший сенат у листопаді цього року ухвалив Ухвалу, якою поновив розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження.

Суддя-доповідач повідомила про предмет конституційного контролю та зміст конституційної скарги. Вона зазначила, що заявник оспорює частину шосту статті 30 Кодексу, яка визначає, що адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначає суд на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи визначено воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини Кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Автор клопотання – Олександр Третяк – був обраний Рівненським міським головою наприкінці 2020 року. Рівненський міський суд Рівненської області в липні 2023 року ухвалив постанову, якою визнав О. Третяка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, визначених частинами першою, другою статті 172-7 Кодексу, а саме: неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів; учинення дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Суд наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із застосуванням на підставі частини шостої статті 30 Кодексу додаткового стягнення у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік.

Заявник оскаржив постанову суду першої інстанції в апеляційному суді, який залишив його скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції – без зміни.

На думку Олександра Третяка, оспорюване положення Кодексу не відповідає частині другій статті 5, статті 7, частині першій статті 8, частині першій статті 32, частині першій статті 38 Конституції України.

Суддя-доповідач повідомила, що з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи було надіслано запити із проханням висловити позицію з питань, порушених у конституційній скарзі заявника, а саме: до Президента України, Верховної Ради України, наукових установ, закладів вищої освіти, науковців, Європейської Комісії „За демократію через право“, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України“. Ольга Совгиря зазначила, що отримані відповіді містяться в матеріалах справи.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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