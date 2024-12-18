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Верховный Суд оставил в силе приговор экс-заместителю командира Севастопольской военно-морской базы

18:26, 18 декабря 2024
Экс-заместитель начальника командира воинской части признан виновным в государственной измене и дезертирстве.
Верховный Суд оставил в силе приговор экс-заместителю командира Севастопольской военно-морской базы
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе приговор первой инстанции, согласно которому бывшего заместителя начальника командира воинской части, которая дислоцировалась в г. Севастополе АР Крым признано виновным в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Как сообщили в Верховном Суде, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

При обстоятельствах, указанных в судебном решении, в 2014 году военнослужащий не явился на службу в определенное приказом командующего ВМС ВС Украины о передислокации военнослужащих место службы – воинскую часть на подконтрольной Украине территории. В свою очередь, он заключил контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах рф и с 2016 по 2019 год был командиром фрегата «Адмирал Макаров».

С полным текстом постановления КУС ВС от 10 декабря 2024 года по делу № 947/19643/22 (производство № 51-2172 км 24) можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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