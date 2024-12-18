Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику командира Севастопольської військово-морської бази

Ексзаступника начальника командира військової частини визнано винуватим у державній зраді та дезертирстві.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі вирок суду першої інстанції, згідно з яким колишнього заступника начальника командира військової частини, яка дислокувалася в м. Севастополі АР Крим, визнано винуватим у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Як повідомили у Верховному Суді, йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

За обставин, наведених у судовому рішенні, у 2014 році військовослужбовець не з’явився на службу у визначене наказом командувача ВМС ЗС України про передислокацію військовослужбовців місце служби – військову частину на підконтрольній Україні території. Натомість він уклав контракт про проходження військової служби у збройних силах рф і з 2016 по 2019 рік був командиром фрегату «Адмірал Макаров».

З повним текстом постанови ККС ВС від 10 грудня 2024 року у справі № 947/19643/22 (провадження № 51-2172 км 24) можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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