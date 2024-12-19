Практика судів
  1. В Україні

Прикордонники затримали перевізника, який доставляв «туристів» до кордону з Молдовою за 6 тисяч доларів

07:36, 19 грудня 2024
Нелегальних пасажирів він транспортував у схованці, розташованій у ніші між заднім сидінням та багажником.
Прикордонники затримали перевізника, який доставляв «туристів» до кордону з Молдовою за 6 тисяч доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Неподалік кордону із Молдовою затримали 41-річного одесита, який переобладнав своє авто для перевезення втікачів за кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Перевізник вивозив клієнтів автомобілем з Одеси до одного з населених пунктів поблизу так званого Придністров’я, а висадку здійснював за 200 метрів від кордону. На місці пасажири мали отримати подальші інструкції: маршрут та правила конспірації.

Нелегальних пасажирів він транспортував у схованці, розташованій у ніші між заднім сидінням та багажником.

Правоохоронці отримали інформацію про запланований рейс одесита до Молдови через Придністровський сегмент кордону. Під час спроби незаконного перетину кордону водія та його пасажира затримали.

Як з’ясувало, перевізник оцінив вартість трансферу у 6000 доларів. Клієнт повинен був заплатити вказану суму на криптогаманець спільника водія після прибуття до місця нелегального перетинання кордону.

Під час огляду автівки правоохоронці вилучили декілька мобільних телефонів та інші докази, що підтверджують причетність чоловіка до незаконного бізнесу.

Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, коло осіб, причетних до злочинної схеми, встановлюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

прикордонники кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підприємства, що були розташовані на території активних бойових дій, можуть звільнити від стягнення заборгованості за кредитами – Рада схвалила законопроект

Прийнято за основу законопроект, спрямований на вирішення проблем підприємств, які втратили активи і земельні ділянки, що позбавляє їх можливості вести господарську діяльність і виконувати зобов’язання перед банками-кредиторами.

На посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголосять додатковий конкурс

У Раді правосуддя вважають, що Служба дисциплінарних інспекторів має працювати у повному складі.

Вища рада правосуддя відкрила вже третю дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду

У минулі роки відкриття дисциплінарних справ щодо суддів ВАКС викликало бурхливу реакцію у громадськості, але зараз – тиша.

Суди зможуть стягувати з боржників штрафи до 121 тисячі грн під час судового контролю за виконанням рішень – набув сили закон

Набули чинності зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ, за якими в рамках судового контролю за виконанням рішень суди зможуть стягувати з боржників штраф від 60 560 грн до 121 120 грн.

ДСА обіцяє доробити програмне забезпечення під нові правила розподілу справ в судах до 1 березня 2025 року

Для того, щоб нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вступило в дію, ДП «ІСС» має доопрацювати програмне забезпечення – а це може статися не раніше березня 2025 року.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва