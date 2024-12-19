Прикордонники затримали перевізника, який доставляв «туристів» до кордону з Молдовою за 6 тисяч доларів

Нелегальних пасажирів він транспортував у схованці, розташованій у ніші між заднім сидінням та багажником.

Неподалік кордону із Молдовою затримали 41-річного одесита, який переобладнав своє авто для перевезення втікачів за кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Перевізник вивозив клієнтів автомобілем з Одеси до одного з населених пунктів поблизу так званого Придністров’я, а висадку здійснював за 200 метрів від кордону. На місці пасажири мали отримати подальші інструкції: маршрут та правила конспірації.

Нелегальних пасажирів він транспортував у схованці, розташованій у ніші між заднім сидінням та багажником.

Правоохоронці отримали інформацію про запланований рейс одесита до Молдови через Придністровський сегмент кордону. Під час спроби незаконного перетину кордону водія та його пасажира затримали.

Як з’ясувало, перевізник оцінив вартість трансферу у 6000 доларів. Клієнт повинен був заплатити вказану суму на криптогаманець спільника водія після прибуття до місця нелегального перетинання кордону.

Під час огляду автівки правоохоронці вилучили декілька мобільних телефонів та інші докази, що підтверджують причетність чоловіка до незаконного бізнесу.

Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, коло осіб, причетних до злочинної схеми, встановлюється.

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