Рада прийняла за основу законопроект щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу

Законопроект має на меті запровадити особливі умови кредитування та лізингу для аграріїв у період воєнного стану.

У середу, 18 грудня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроект 12148 щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану.

Його розроблено з метою захисту інтересів підприємців та, в першу чергу, аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати свої зобов’язання перед банками-кредиторами та лізингодавцями.

Законопроект передбачає звільнення окремих категорій позичальників від обов'язку сплати за кредитом або позикою на час дії воєнного стану та 1 рік після його завершення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.