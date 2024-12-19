Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Не пропустив пішохода — отримав штраф: у Дніпрі покарали водія, відео

07:00, 19 грудня 2024
Водій не пропустив пішохода на очах у поліції.
Не пропустив пішохода — отримав штраф: у Дніпрі покарали водія, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі оштрафували водія, який не пропустив пішохода на пішохідному переході. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

«На жаль, такі ситуації, коли водій не зважає на те, що неподалік пішохідний перехід і не пригальмовує, можуть мати трагічні наслідки. У випадку на відео, на щастя, ніхто не постраждав», - заявили у поліції.

Також там розраховують, що для водія автомобіля Volkswagen це буде уроком на майбутнє.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Дніпро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Кабмін повинен буде забезпечити доступ нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема надати їм можливості пошуку відомостей, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном безвісно відсутніх чи зниклих безвісти.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду