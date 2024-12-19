«Судово-юридична газета» вітає з Днем адвокатури України!

Редакція SUD.UA вітає всіх адвокатів з професійним святом!

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає усіх адвокатів з професійним святом – Днем адвокатури!

Розвиток України як демократичної, соціальної, правової держави неможливий без належного функціонування інституту адвокатури, діяльність якого спрямована на захист прав і свобод людини.

Рівень забезпечення дієвих гарантій діяльності адвокатів у державі є важливим показником гуманності, демократії і прогресу, а право на правову допомогу є одним з конституційних невід’ємних прав людини.

Слід пам’ятати, що знецінення професії адвоката може мати згубні наслідки для правовладдя.

Українська адвокатура завжди буде форпостом боротьби за права та свободи громадян, а її незалежність від спроб втручання має бути збережена.

Щиро бажаємо адвокатам міцності, енергії, поваги, сил та мудрості!

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