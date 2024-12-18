Переправляв військовозобов’язаних за кордон під виглядом поїздки «по гриби» — на Буковині суд покарав чоловіка

Обвинувачуваний стверджував, що їхав не до кордону, а на прохання невстановлених осіб віз чоловіків «по гриби», за що йому обіцяли 10 ящиків цигарок.

На Буковині чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі за незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Прокурори довели, що під час дії воєнного стану громадянин за гроші організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

Встановлено, що за 1500 євро з особи, провівши необхідний інструктаж, він організував трьом військовозобов’язаним поїздку до кордону на мотоциклах. Однак покинути територію України чоловікам не вдалося, їх викрили прикордонники.

Інших двох чоловіків засуджений особисто перевозив автомобілем до заздалегідь визначеного місця переправи, отримавши за це 6100 доларів. Правоохоронці викрили та затримали його разом із пасажирами.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав. Він стверджував, що їхав не до кордону, а на прохання невстановлених осіб віз чоловіків «по гриби», за що йому обіцяли 10 ящиків цигарок. Щодо мотоциклістів, яких викрили прикордонники, він заперечував будь-які контакти та заявляв, що їх не знає.

Втім, прокурори надали суду достатньо доказів, які підтвердили причетність чоловіка до інкримінованого злочину.

55-річного чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна, крім житла.

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