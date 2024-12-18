Переправлял военнообязанных за границу под видом поездки «за грибами» — на Буковине суд наказал мужчину

Обвиняемый утверждал, что ехал не до границы, а по просьбе неустановленных лиц вез мужчин «по грибы», за что ему обещали 10 сигаретных ящиков.

На Буковине мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконную переправку военнообязанных за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что во время действия военного положения гражданин за деньги организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.

Установлено, что за 1500 евро с человека, проведя необходимый инструктаж, он организовал трем военнообязанным поездку к границе на мотоциклах. Однако покинуть территорию Украины мужчинам не удалось, их разоблачили пограничники.

Остальных двух мужчин осужденный лично перевозил автомобилем в заранее определенное место переправы, получив за это 6100 долларов. Правоохранители разоблачили и задержали его вместе с пассажирами.

Во время судебного разбирательства мужчину свою вину не признал. Он утверждал, что ехал не до границы, а по просьбе неустановленных лиц вез мужчин «за грибами», за что ему обещали 10 сигаретных ящиков. Относительно мотоциклистов, разоблаченных пограничниками, он отрицал какие-либо контакты и заявлял, что их не знает.

Впрочем, прокуроры предоставили суду достаточно доказательств, подтвердивших причастность мужчины к инкриминируемому преступлению.

55-летний мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года и конфискацией имущества, кроме жилья.

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