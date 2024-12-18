Практика судов
  1. В Украине

Переправлял военнообязанных за границу под видом поездки «за грибами» — на Буковине суд наказал мужчину

23:59, 18 декабря 2024
Обвиняемый утверждал, что ехал не до границы, а по просьбе неустановленных лиц вез мужчин «по грибы», за что ему обещали 10 сигаретных ящиков.
Переправлял военнообязанных за границу под видом поездки «за грибами» — на Буковине суд наказал мужчину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконную переправку военнообязанных за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что во время действия военного положения гражданин за деньги организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.

Установлено, что за 1500 евро с человека, проведя необходимый инструктаж, он организовал трем военнообязанным поездку к границе на мотоциклах. Однако покинуть территорию Украины мужчинам не удалось, их разоблачили пограничники.

Остальных двух мужчин осужденный лично перевозил автомобилем в заранее определенное место переправы, получив за это 6100 долларов. Правоохранители разоблачили и задержали его вместе с пассажирами.

Во время судебного разбирательства мужчину свою вину не признал. Он утверждал, что ехал не до границы, а по просьбе неустановленных лиц вез мужчин «за грибами», за что ему обещали 10 сигаретных ящиков. Относительно мотоциклистов, разоблаченных пограничниками, он отрицал какие-либо контакты и заявлял, что их не знает.

Впрочем, прокуроры предоставили суду достаточно доказательств, подтвердивших причастность мужчины к инкриминируемому преступлению.

55-летний мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года и конфискацией имущества, кроме жилья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Черновцы граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

ФБР призвало жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на объекты в небе

Вооруженные силы США и разведывательные службы призвали к спокойствию на фоне увеличения количества случаев появления дронов.

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва