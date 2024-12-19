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«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем адвокатуры Украины!

07:20, 19 декабря 2024
Редакция SUD.UA поздравляет всех адвокатов с профессиональным праздником!
«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем адвокатуры Украины!
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Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет всех адвокатов с профессиональным праздником – Днем адвокатуры!

Развитие Украины как демократического, социального, правового государства невозможно без должного функционирования института адвокатуры, деятельность которого направлена ​​на защиту прав и свобод человека.

Уровень обеспечения действенных гарантий деятельности адвокатов в государстве является важным показателем гуманности, демократии и прогресса, а право на правовую помощь является одним из конституционных неотъемлемых прав человека.

Следует помнить, что обесценивание профессии адвоката может иметь губительные последствия для правовластия.

Украинская адвокатура всегда будет форпостом борьбы за права и свободы граждан, а ее независимость от попыток вмешательства должна быть сохранена.

Искренне желаем адвокатам крепости, энергии, уважения, сил и мудрости!

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