Рада приняла за основу законопроект об особенностях кредитования и финансового лизинга

Целью законопроекта является внедрение особых условий кредитования и лизинга для аграриев в период военного положения.

В среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 12148 относительно особенностей кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения.

Он разработан с целью защиты интересов предпринимателей и, в первую очередь, аграриев, которые из-за вооруженной агрессии России потеряли возможность вести хозяйственную деятельность и не могут своевременно выполнять свои обязательства перед банками-кредиторами и лизингодателями.

Законопроект предусматривает освобождение отдельных категорий заемщиков от обязанности уплаты по кредиту или ссуде на время действия военного положения и 1 год после его завершения.

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