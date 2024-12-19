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Пограничники задержали перевозчика, доставлявшего «туристов» к границе с Молдовой за 6 тысяч долларов

07:36, 19 декабря 2024
Нелегальных пассажиров он транспортировал в тайнике, расположенном в нише между задним сиденьем и багажником.
Пограничники задержали перевозчика, доставлявшего «туристов» к границе с Молдовой за 6 тысяч долларов
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Недалеко от границы с Молдовой задержали 41-летнего одессита, который переоборудовал свой автомобиль для перевозки беглецов за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Перевозчик вывозил клиентов автомобилем из Одессы в один из населенных пунктов вблизи так называемого Приднестровья, а высадку осуществлял в 200 метрах от границы. На месте пассажиры должны получить инструкции: маршрут и правила конспирации.

Нелегальных пассажиров он транспортировал в тайнике, расположенном в нише между задним сиденьем и багажником.

Правоохранители получили информацию о планируемом рейсе одессита в Молдову через Приднестровский сегмент границы. При попытке незаконного пересечения границы водителя и его пассажира задержали.

Как выяснилось, перевозчик оценил стоимость трансфера в 6000 долларов. Клиент должен был заплатить указанную сумму на криптокошелек сообщника водителя по прибытии к месту нелегального пересечения границы.

Во время осмотра машины правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов и другие доказательства, подтверждающие причастность мужчины к незаконному бизнесу.

В настоящее время фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, круг лиц, причастных к преступной схеме, устанавливается.

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