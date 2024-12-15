В Киеве задержали мужчину, который повредил фотографии погибших воинов на Майдане Независимости, видео

36-летний уроженец Сумской области повредил флаги и фотографии павших защитников.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который повредил флаги и фотографии погибших воинов на Майдане Независимости. Им оказался 36-летний уроженец Сумской области. Об этом сообщает столичная полиция.

Сообщается, что в Шевченковское управление полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, устанавливаемые погибшим военным.

Впоследствии в полиции выяснили, что нарушителем оказался 36-летний уроженец Сумской области. Мужчину задержал наряд патрульной полиции.

«Нарушитель находился в возбужденном состоянии, и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение», - рассказали в полиции.

Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

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