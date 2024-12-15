Бутылки по 850 мл молока могут исчезнуть – депутаты предлагают указывать на ценниках стоимость продукта за литр или килограмм

В Верховной Раде отмечают, что новый законопроект позволит потребителям покупать продукты более выгодно.

Депутаты предлагают указывать на ценниках стоимость продукта в расчете на литр или килограмм. Вместе с этим бутылки емкостью до 1 литра могут скрыться с прилавков магазинов. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин.

Соответствующий законопроект планируется зарегистрировать в Верховной Раде на следующей неделе.

«Приводим законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр/кг и эти все бутылки по 850 мл молока отошли в прошлое. На следующей неделе регистрируем», – рассказал Гурин в социальной сети Х.

Детали законопроекта пока не известны.

В комментариях на вопрос «Если бутылка останется 850 мл, а цена будет за литр указана, нужно самому вычислять стоимость за 850 мл?» народный депутат ответил, что в таком случае будут указаны две цены.

Гурин указал, что это позволит потребителям покупать продукты выгоднее. «Там может идти речь о нескольких процентах общих расходов», - указал парламентарий.

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