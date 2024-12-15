Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Бутылки по 850 мл молока могут исчезнуть – депутаты предлагают указывать на ценниках стоимость продукта за литр или килограмм

18:29, 15 декабря 2024
В Верховной Раде отмечают, что новый законопроект позволит потребителям покупать продукты более выгодно.
Бутылки по 850 мл молока могут исчезнуть – депутаты предлагают указывать на ценниках стоимость продукта за литр или килограмм
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты предлагают указывать на ценниках стоимость продукта в расчете на литр или килограмм. Вместе с этим бутылки емкостью до 1 литра могут скрыться с прилавков магазинов. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин.

Соответствующий законопроект планируется зарегистрировать в Верховной Раде на следующей неделе.

«Приводим законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр/кг и эти все бутылки по 850 мл молока отошли в прошлое. На следующей неделе регистрируем», – рассказал Гурин в социальной сети Х.

Детали законопроекта пока не известны.

В комментариях на вопрос «Если бутылка останется 850 мл, а цена будет за литр указана, нужно самому вычислять стоимость за 850 мл?» народный депутат ответил, что в таком случае будут указаны две цены.

Гурин указал, что это позволит потребителям покупать продукты выгоднее. «Там может идти речь о нескольких процентах общих расходов», - указал парламентарий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.

Администрации колоний обяжут при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Верховный Суд разъяснил условия возобновления сроков обращения в суд для военнослужащих в период военного положения

Особенности применения процессуальных сроков для лиц, проходящих службу в ВСУ – позиция Верховного Суда.

Работодатель не может уволить разоблачителя коррупции или привлечь его к дисциплинарной ответственности – Верховный Суд

Обличитель коррупции не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния – позиция Верховного Суда.

Если вы получаете «белую» зарплату или можете документально подтвердить доходы, для вас ничего не изменится – Андрей Пышный прокомментировал меморандум между банками

Как отметил глава Нацбанка, лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області