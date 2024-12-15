В Украине ветераны будут получать деньги от государства на спортзалы и бассейны — детали

Ежеквартальную помощь можно будет направить на посещение спортивных залов.

В Украине ветераны смогут получать ежеквартальную помощь для занятий спортом. Экспериментальный проект запускает Министерство по делам ветеранов. Об этом рассказала заместитель министра по делам ветеранов по европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк во время телемарафона.

Так, ветераны смогут использовать средства для посещения спортивных залов и бассейнов.

«Мы внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте, которые уже проходят комитеты в Верховной Раде. Также работаем над экспериментальным проектом, чтобы наши ребята, наши ветераны и ветеранки получали ежеквартальную помощь, которую можно будет направить на посещение различных спортивных залов», – рассказала замминистра.

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