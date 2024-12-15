Практика судов
  1. В Украине

В Украине ветераны будут получать деньги от государства на спортзалы и бассейны — детали

18:11, 15 декабря 2024
Ежеквартальную помощь можно будет направить на посещение спортивных залов.
В Украине ветераны будут получать деньги от государства на спортзалы и бассейны — детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине ветераны смогут получать ежеквартальную помощь для занятий спортом. Экспериментальный проект запускает Министерство по делам ветеранов. Об этом рассказала заместитель министра по делам ветеранов по европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк во время телемарафона.

Так, ветераны смогут использовать средства для посещения спортивных залов и бассейнов.

«Мы внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте, которые уже проходят комитеты в Верховной Раде. Также работаем над экспериментальным проектом, чтобы наши ребята, наши ветераны и ветеранки получали ежеквартальную помощь, которую можно будет направить на посещение различных спортивных залов», – рассказала замминистра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны Украина военнослужащие УБД денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.

Администрации колоний обяжут при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Верховный Суд разъяснил условия возобновления сроков обращения в суд для военнослужащих в период военного положения

Особенности применения процессуальных сроков для лиц, проходящих службу в ВСУ – позиция Верховного Суда.

Работодатель не может уволить разоблачителя коррупции или привлечь его к дисциплинарной ответственности – Верховный Суд

Обличитель коррупции не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния – позиция Верховного Суда.

Если вы получаете «белую» зарплату или можете документально подтвердить доходы, для вас ничего не изменится – Андрей Пышный прокомментировал меморандум между банками

Как отметил глава Нацбанка, лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області