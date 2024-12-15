В Україні ветерани отримуватимуть гроші від держави на спортзали та басейни — деталі

Щоквартальну допомогу можна буде спрямувати на відвідування спортивних залів.

В Україні ветерани зможуть отримувавти щоквартальну допомогу для занять спортом. Експериментальний проект запускає Міністерство у справах ветеранів. Про це розповіла заступниця міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції Руслана Величко-Трифонюк під час телемарафону.

Так, ветерани зможуть використовувати кошти для відвідування спортивних залів та басейнів.

«Ми внесли зміни до закону України про фізичну культуру і спорт, які вже проходять комітети у Верховній Раді. Також працюємо над експериментальним проєктом, щоб наші хлопці, наші ветерани й ветеранки отримували щоквартальну допомогу, яку можна буде спрямувати на відвідування різноманітних спортивних залів», - розповіла заступниця міністра.

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