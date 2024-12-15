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Пляшки по 850 мл молока можуть зникнути — депутати пропонують вказувати на цінниках вартість продукту за літр або кілограм

18:29, 15 грудня 2024
У Верховній Раді наголошують, що новий законопроект дозволить споживачам купувати продукти вигідніше.
Пляшки по 850 мл молока можуть зникнути — депутати пропонують вказувати на цінниках вартість продукту за літр або кілограм
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Депутати пропонують зазначати на цінниках вартість продукту з розрахунку на літр або кілограм. Разом з цим пляшки місткістю до 1 літра можуть зникнути з прилавків магазинів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін.

Відповідний законопроект планують зареєструвати у Верховній Раді наступного тижня.

«Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках були зобов'язані вказувати ціну на літр/кг і ці всі пляшки по 850 мл молока відійшли в минуле. Наступного тижня реєструємо», - розповів Гурін у соціальній мережі Х.

Деталі законопроекту поки невідомі.

У коментарях на запитання «Якщо пляшка залишиться 850, а ціна буде за літр вказана, потрібно самому вираховувати вартість за 850 мл?» народний депутат відповів, що в такому разі буде зазначено дві ціни.

Гурін вказав, що це дасть споживачам змогу купувати продукти вигідніше. «Там може йти мова про декілька відсотків загальних витрат», — вказав парламентар.

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Верховна Рада України продукти

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