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У Києві затримали чоловіка, який пошкодив фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності, відео

19:05, 15 грудня 2024
36-річний уродженець Сумської області пошкодив прапори та фотографії полеглих захисників.
У Києві затримали чоловіка, який пошкодив фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності, відео
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Ним виявився 36-річний уродженець Сумської області. Про це повідомляє столична поліція.

Повідомляється, що до Шевченківського управління поліції звернулася місцева мешканка. Вона розповіла, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим.

Згодом у поліції з'ясували, що порушником виявився 36-річний уродженець Сумської області. Чоловіка затримав наряд патрульної поліції.

«Порушник перебував у збудженому стані, та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу», - розповіли у поліції.

Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

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поліція Київ

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